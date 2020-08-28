Эксперт: Студенты не должны расплачиваться за финансовые сложности вуза

Человеческий фактор был и остается стержнем системы образования, а поэтому очень важно, что очное обучение осталось доступным для студентов-контрактников, - сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Юрий Зинченко, комментируя слова главы Минобразования Валерия Фалькова о том, что согласно решению президента, стоимость обучения сохранена на уровне 2019 года.

«Система образования – одна из отраслей, которая не переставала работать даже в разгар пандемии коронавируса. Были определенные сложности, но в итоге они оказали даже помогли усовершенствовать образовательный процесс», – сказал президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

Однако цифровое обучение, которое бурно развивалось в период самоизоляции – это важный, но лишь дополнительный инструмент учебного процесса, напомнил он. «Человеческий фактор был и остается стержнем системы образования, а тем более воспитания. И поэтому очень важно, что благодаря распоряжению Владимира Путина, очное обучение осталось доступным для студентов-контрактников», – отметил собеседник.

Поручение президента о корректировке стоимости за обучение в вузах на договорной основе появилось «крайне своевременно», подчеркнул президент образования.

Кстати, несмотря на распространение коронавируса, этим летом в вузах даже вырос поток абитуриентов, в том числе и тех, кто хочет обучаться на контрактной основе, отметил Зинченко. «Например, число абитуриентов выросло в МГУ. На факультет психологии этого университета захотело поступить и вовсе рекордное количество студентов по сравнению с другими вузами. Это говорит о значимости образования для современной российской молодежи», – подчеркнул президент академии.

«Для сохранения доступности обучения Министерство науки и высшего образования предприняло ряд мер по корректировке цен в вузах. В результате, несмотря на непростые условия, им удалось сохранить плату за обучение на уровне 2019 года. И это радует. Не годится, когда за финансовые сложности вуза приходится расплачиваться студентам-контрактникам, – поделился Зинченко. – Надеюсь, в ближайшее время будут найдены эффективные пути решения проблем каждого вуза».

В этой связи собеседник также отметил и важность другого поручения президента – о расширении числа студентов в университетах и институтах. «Особенно это касается регионов, где ощущается нехватка специалистов с высшим образованием. Контрольные цифры приема в вузы устанавливаются исходя из потребностей региона в соответствующих кадрах. Уже сейчас в дополнение к бюджетным местам в большинстве вузов открыт прием студентов на договорной основе. А это немалое количество молодых людей, не прошедших по конкурсу, но желающих получить высшее образование», – добавил Зинченко.

Как известно, президент Владимир Путин еще весной предложил компенсировать вузам часть потерь от заморозки стоимости обучения в этом году и поручил проработать вопрос финансовой поддержки вузов. В мае министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал, что ведомство рекомендовало университетам установить цены на обучение не выше, чем в 2019 году.

В среду Фальков доложил президенту что все российские вузы готовы к началу нового учебного года. При этом министр отметил, что часть вузов сохранили цену на обучение на уровне 2019 года, но некоторые не стали придерживаться рекомендаций. Фальков отметил, что Миннауки контролирует ситуацию по ценам на образование вместе с Общероссийским народным фронтом. Говоря о вузах, которые все же повысили стоимость обучения, министр заявил: «На сегодняшний день ситуация уже скорректирована, решения приняты, стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года».

У вузов, которые сделали обучение в новом учебном году более дорогим, не было для этого никаких оснований, сказала ранее по этому поводу газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Кравченко.