Эксперт: Студенты не должны расплачиваться за финансовые сложности вуза

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28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
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Отношения России и Японии ждет эпоха застоя

В Кремле выразили сожаление в связи с отставкой Абэ Franck Robichon/REUTERS
Глава японского правительства Синдзо Абэ подал в отставку. Будучи рекордсменом страны по пребыванию в должности премьера, Абэ смог сделать многое, но не преуспел в главном – заключении мирного договора с Россией. Кто из политиков может стать преемником Абэ и как смена власти в Японии может отразиться на отношениях с Москвой, Вашингтоном и Пекином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

Аркадий Комаров, предприниматель
Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Эксперт: Студенты не должны расплачиваться за финансовые сложности вуза

    28 августа 2020, 19:05

    Текст: Олег Исайченко

    Человеческий фактор был и остается стержнем системы образования, а поэтому очень важно, что очное обучение осталось доступным для студентов-контрактников, - сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Юрий Зинченко, комментируя слова главы Минобразования Валерия Фалькова о том, что согласно решению президента, стоимость обучения сохранена на уровне 2019 года.

    «Система образования – одна из отраслей, которая не переставала работать даже в разгар пандемии коронавируса. Были определенные сложности, но в итоге они оказали даже помогли усовершенствовать образовательный процесс», – сказал президент Российской академии образования Юрий Зинченко.  

    Однако цифровое обучение, которое бурно развивалось в период самоизоляции – это важный, но лишь дополнительный инструмент учебного процесса, напомнил он. «Человеческий фактор был и остается стержнем системы образования, а тем более воспитания. И поэтому очень важно, что благодаря распоряжению Владимира Путина, очное обучение осталось доступным для студентов-контрактников», – отметил собеседник.

    Поручение президента о корректировке стоимости за обучение в вузах на договорной основе появилось «крайне своевременно», подчеркнул президент образования.

    Кстати, несмотря на распространение коронавируса, этим летом в вузах даже вырос поток абитуриентов, в том числе и тех, кто хочет обучаться на контрактной основе, отметил Зинченко. «Например, число абитуриентов выросло в МГУ. На факультет психологии этого университета захотело поступить и вовсе рекордное количество студентов по сравнению с другими вузами. Это говорит о значимости образования для современной российской молодежи», – подчеркнул президент академии. 

    «Для сохранения доступности обучения Министерство науки и высшего образования предприняло ряд мер по корректировке цен в вузах. В результате, несмотря на непростые условия, им удалось сохранить плату за обучение на уровне 2019 года. И это радует. Не годится, когда за финансовые сложности вуза приходится расплачиваться студентам-контрактникам, – поделился Зинченко. – Надеюсь, в ближайшее время будут найдены эффективные пути решения проблем каждого вуза».

    В этой связи собеседник также отметил и важность другого поручения президента – о расширении числа студентов в университетах и институтах. «Особенно это касается регионов, где ощущается нехватка специалистов с высшим образованием. Контрольные цифры приема в вузы устанавливаются исходя из потребностей региона в соответствующих кадрах. Уже сейчас в дополнение к бюджетным местам в большинстве вузов открыт прием студентов на договорной основе. А это немалое количество молодых людей, не прошедших по конкурсу, но желающих получить высшее образование», – добавил Зинченко.

    Как известно, президент Владимир Путин еще весной предложил компенсировать вузам часть потерь от заморозки стоимости обучения в этом году и поручил проработать вопрос финансовой поддержки вузов. В мае министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал, что ведомство рекомендовало университетам установить цены на обучение не выше, чем в 2019 году.

    В среду Фальков доложил президенту что все российские вузы готовы к началу нового учебного года. При этом министр отметил, что часть вузов сохранили цену на обучение на уровне 2019 года, но некоторые не стали придерживаться рекомендаций. Фальков отметил, что Миннауки контролирует ситуацию по ценам на образование вместе с Общероссийским народным фронтом. Говоря о вузах, которые все же повысили стоимость обучения, министр заявил: «На сегодняшний день ситуация уже скорректирована, решения приняты, стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года».

    У вузов, которые сделали обучение в новом учебном году более дорогим, не было для этого никаких оснований, сказала ранее по этому поводу газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Кравченко.


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