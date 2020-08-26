Эксперт: У вузов нет никаких объективных причин повышать сейчас плату за обучение

У вузов, которые сделали обучение в новом учебном году более дорогим, не было для этого никаких оснований, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Кравченко. Так она прокомментировала сделанное в ходе совещания с президентом заявление главы Миннауки Валерия Фалькова о том, что некоторые университеты приняли решение о повышении расценок на обучение.

«Президент еще в начале пандемии коронавируса пообещал – плата за обучение в вузах в этом году подниматься не будет. Глава государства привык держать свое слово, особенно когда это касается социальных обязательств», – подчеркнула Наталья Кравченко, директор по стратегическому развитию кружкового движения и глава комиссии Общественной палаты по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности.

В среду министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил Владимиру Путину, что большая часть вузов сохранила цену на обучение на уровне 2019 года, но некоторые не стали придерживаться рекомендаций. Президент в ответ напомнил министру, что тот обещал не допустить повышения стоимости обучения в вузах.

В числе прочих повысили плату за обучение Московский государственный институт музыки имени Шнитке, Крымский инженерно-педагогический университет, Юго-Западный государственный университет и Севастопольский филиал РЭУ имени Плеханова.

Между тем в самом Плехановском университете плату за обучение не повышали, сообщила газете ВЗГЛЯД студентка факультета экономики и права РЭУ Евгения Дрендель. «Все цены остались те же. Абитуриент, если идет на небюджетное место, платит за первый семестр, либо может попросить рассрочку оплаты. Эти правила как были, так и не менялись», – сказала Дрендель.

Плату за обучение повысили в основном региональные институты или филиалы университетов, констатировала Кравченко. «Я не вижу никаких особых объективных причин, по которым они должны были делать обучение более дорогим, – подчеркнула собеседница. – Никаких массовых сокращений зарплат, увольнений профессорско-преподавательского состава, по моим данным, не происходило». Даже гонорары за репетиторство не уменьшились, как и количество этих уроков, которые просто перешли в онлайн, добавила Кравченко.

«Наверное, Московскому госинституту имени Шнитке, где трудно учить музыке дистанционно, пришлось хуже, чем другим вузам, но это не причина, чтобы отыгрываться на абитуриентах и учащихся», – отметила собеседница.

Кравченко подчеркнула, что на материальном положении семей студентов и абитуриентов могла негативно сказаться пандемия коронавируса. «Совершенно ясно, что семьи планировали заранее бюджет на учебу, а внезапное его увеличение вузами стало для многих шоком. Нужно было войти в положение людей, умерить аппетиты, проявить социальную солидарность, о чем и говорил президент», – напомнила собеседница. Она отметила, что в следующем году можно будет вернуться к вопросу о новой ценовой политике в вузовском обучении. «Но этот год просто надо пережить всем вместе», – заключила Кравченко.

Напомним, что президент предложил компенсировать вузам часть потерь от заморозки стоимости обучения в этом году и поручил проработать вопрос финансовой поддержки вузов. В мае министр науки и высшего образования Фальков сообщал, что ведомство рекомендовало университетам установить цены на обучение не выше, чем в 2019 году. Кроме того, университетам и институтам рекомендовали предоставить студентам максимальные рассрочки на оплату обучения.

На встрече с президентом в среду Фальков отметил, что Миннауки контролирует ситуацию по ценам на образование вместе с Общероссийским народным фронтом. Говоря о вузах, которые все же повысили стоимость обучения, министр заявил: «На сегодняшний день ситуация уже скорректирована, решения приняты, стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года».