Путин не допустил повышения цен на обучение в вузах

Большая часть российских вузов сохранили цену на обучение на уровне 2019 года, но некоторые не стали придерживаться рекомендаций, доложил министр науки и высшего образования Валерий Фальков президенту Владимиру Путину. Глава государства в ответ напомнил министру, что тот обещал не допустить повышения стоимости обучения в вузах.

Глава государства отметил, что ряд вузов все же повысил стоимость обучения.

«Московский госинститут музыки имени Шнитке, Крымский инженерно-педагогический университет, Юго-Западный государственный университет в Курске, Севастопольский филиал Плехановского университета – как минимум в этих вузах уже объявлено о повышении стоимости обучения», – указал Путин.

Министр согласился с этим утверждением. «Подавляющее большинство вузов сохранило цену на обучение на уровне прошлого года. Однако некоторые, как вы справедливо отметили, все-таки допустили отступление от данной рекомендации. С каждым таким вузом и его учредителем проведена работа и приняты соответствующие меры», – заявил он, передает ТАСС.

Фальков отметил, что ведомство контролирует ситуацию вместе с ОНФ.

«На сегодняшний день ситуация уже скорректирована, решения приняты, стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года», – сказал министр.

Ранее в ходе совещания Фальков доложил президенту, что все российские вузы готовы к началу нового учебного года.