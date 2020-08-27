Познер вступился за лечивших Навального омских врачей

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что обвинения в адрес врачей из Омска, которые оказывали помощь блогеру Алексею Навальному, необоснованны.

«Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно», – сказал Познер «Радио Sputnik».

Он добавил, что любой мыслящий человек понимает очевидную непричастность российских властей к инциденту.

«Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность», – пояснил журналист.

Свою позицию Познер объяснил низким уровнем поддержки блогера. Однако он отметил, что госпитализация Навального является тяжелым ударом по России, поэтому власти заинтересованы в том, чтобы найти виновных.

Познер добавил, что несмотря на непростые отношения с Навальным, искренне желает ему выздоровления.

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что именно немецкие врачи задерживали трансфер из России.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite.