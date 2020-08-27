Россию не включили в число участников ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве

Российскую сборную не включили в число участников чемпионата Европы по художественной гимнастике 2020 года, сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

В турнире примут участие порядка 300 спортсменок из 39 стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на UEG.

Причины отказа в участии сборной России не называются. Чемпионат пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов из-за допингового скандала. Из них 5 млн являются условным штрафом. ВФЛА просила отложить выплату в связи с ситуацией с коронавирусом, но World Athletics не дала ВФЛА отсрочки.

В World Athletics заявляли, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусам, пока ВФЛА не выплатит штраф.

В 2019 году Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала правила отбора на «Евровидение-2020»: украинским артистам, выступавшим в России после 2014 года, запретили участвовать в конкурсе.

В декабре того же года СБУ участникам российской группы «Воровайки» запретила въезд на территорию Украины.