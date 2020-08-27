Власти Пермского края решили развивать кинематограф в регионе

Развитие киноиндустрии в Пермском крае можно оценить по уровню охвата жителей кинозалами и наличию собственного производства фильмов. По этим направлениям будет идти дальнейшее развитие кинематографа в Прикамье, сообщили в администрации города Березники в Прикамье.

Один из приоритетов властей является создание в крае сети социальных кинозалов в рамках национального проекта «Культура». Предполагается клубный формат заведений, где можно не только смотреть фильм, но и обсудить его, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Площадками для социальных кинозалов могут стать библиотеки, музеи и ДК. В 2019 году по всему Прикамью открыли 30 социальных кинозалов, в том числе в Усолье. В 2020 году планируется открыть еще 34. А к 2022 году социальных кинозалов станет 92, а посмотреть в них фильмы смогут более 416 тыс. человек в 46 муниципалитетах.

Благодаря поддержке Фонда кино в Прикамье открываются и коммерческие кинозалы. В 2019 году два новых кинозала появились в Очере и Кизеле, а в 2020 году их построят в Краснокамске и Гремячинске.

Всего в Прикамье Фондом кино было открыто 11 кинозалов: в Александровске, Верещагино, Губахе, Карагае, Кудымкаре, Кунгуре, Соликамске, Очере, Кизеле и два зала в Чернушке. В 2019 году в этих кинозалах посмотрели фильмы более 257 тыс. человек.

Отмечается, что в Пермском крае не только смотрят кино, но и снимают.

«Прикамье – регион с уникальными природными ландшафтами, старинной архитектурой, самобытными поселками и красивыми видами, а также богатой историей. Считаю, наш край просто создан для того, чтобы в нем снимали фильмы. Документальные, научно-популярные, исторические, приключенческие, романтические – самые разные. И нужно создать комфортные условия для съемочного процесса. Первые шаги в этом направлении регион уже сделал – в крае утверждена программа рибейта. Это эффективный инструмент поддержки частных инвесторов. Край готов развивать эту систему», – отметил врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

Рибейт предусматривает возврат 50% затрат на съемочный процесс на территории Прикамья, и это серьезный стимул для привлечения кинокомпаний в регион и связанных с этим долгосрочных инвестиций.

Уже в 2020-2021 гг. в крае планируются съемки пяти художественных фильмов: «Одна», «Чук и Гек», «Подельники», «Бешенство» и «Романовы: преданность и предательство». В Березниках снимут часть фильма «Одна» (16+). Фильм расскажет историю Ларисы Савицкой, единственной выжившей в авиакатастрофе 1981 году. Съемки уже начались в Губахинском округе, после переместятся в Кизеловский и Гремячинский округа и в Березники.

В 2022 году планируется привлечь в Пермский край съемочные группы семи игровых фильмов или телесериалов и восьми документальных, что может принести в экономику региона инвестиции в размере от 125 до 175 млн рублей.