Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Житель Узбекистана осужден за оскорбление Мирзиеева из-за участия в параде Победы
Житель Узбекистана осужден на пять лет за оскорбление президента страны Мирзиеева из-за участия в параде Победы в Москве
Оскорбивший президента Узбекистана Шавката Мирзиеева житель республики приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщили в Наманганском горсуде.
По данным суда, 28-летний житель Узбекистана опубликовал в Сети оскорбительный комментарий в адрес президента страны за участие в Параде победы в мае прошлого года в Москве, передает РИА «Новости».
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посягательство на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление» УК республики, и приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщил представитель Наманганского городского суда Узбекистана.