Берлин призвал НАТО дать ответ впечатляющим военным достижениям России

Потенциал Вооруженных сил России значительно возрос, заявил статс-секретарь минобороны Германии по вопросам вооружений, информационной техники и планирования Бенедикт Циммер.

Говоря на интернет-семинаре, организованном американским Центром стратегических и международных исследований, «о возможностях российских сил», Циммер заявил: «То, что они делали, было по-настоящему впечатляющим».

«Мы из этого многое узнали», – приводит его слова ТАСС.

Как заявил Циммер, «вопрос в том, смогут ли они делать это в массовом порядке или они просто проверяют свои разработки». При этом статс-секретарь не уточнил, какие именно действия российских военных имеет в виду. Он отметил, что «возможности» российских Вооруженных сил «увеличились».

«Нам нужно противодействовать этому», – сказал Циммер, отметив, что необходимо «искать разумный ответ».

По его словам, методы не всегда должны быть симметричными. Циммер заявил, что «иногда разумный ответ может заключаться в том, чтобы применить собственные средства в киберсфере, чтобы предотвратить запуск ракет», НАТО следует «рассмотреть такую возможность».

Напомним, на этом же семинаре экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, говоря о профессионализме российских военных в «нацеливании с помощью беспилотников при нанесении ракетных ударов», заявил: «Они так же хороши, как и мы».

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