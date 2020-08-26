Российский военный обновил рекорд по вождению БМП на АрМИ-2020

Механик-водитель команды России в ходе второго этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки», проходящем под Новосибирском в рамках армейских игр АрМИ-2020, установил новый рекорд трассы.

«Механик-водитель команды Российской Федерации в ходе II этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2020» установил рекорд по прохождению маршрута на боевых машинах пехоты (БМП) в сложных условиях местности за всю историю проведения конкурса международных игр», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-центра.

Военнослужащим из восьми стран предстояло на максимальной скорости преодолеть маршрут длиной 7,5 километра. Дистанция включает в себя 15 различных препятствий, таких как водная преграда, колейный мост, железнодорожный переезд, противотанковый ров. Также механики-водители продемонстрировали навыки вождения БМП в упражнениях по развороту машины на 90 градусов и проходу между столбами на спусках и подъемах.

«Разведчику из России удалось прийти к финишу за 12 минут и 19 секунд. Военнослужащий на 39 секунд побил рекорд, который также установила российская команда на соревнованиях в 2018 году», – отметили в пресс-центре.

В международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные – это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан, в их составе по одному человеку.

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