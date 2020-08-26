Глава Камчатки присоединился к акции «Сады памяти»

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26 августа, среда  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией

Производство танков - одно из важнейших достояний российского ВПК Антон Новодережкин/ТАСС
Россия рассматривает новые варианты «танка будущего», а Британия в то же самое время задумывается, не отказаться ли ей вовсе от этого вида военной техники. Кто больше прав в прогнозе относительно перспективного оружия, сохраняются ли былые достоинства танков сегодня – и сколько танков нужно нашей стране? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
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«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В белорусские дела пытаются активно вмешиваться не только ее непосредственные соседи или ведущие государства Евросоюза. Весьма напористо действуют Чехия, Швеция и Австрия, имеющие очевидный шкурный интерес. Подробности...
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Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Глава Камчатки присоединился к акции «Сады памяти»

    26 августа 2020, 11:29

    Текст: Евгения Шестак

    Глава Камчатского края Владимир Солодов вместе с жителями поселка Пионерский, представителями федерального и регионального лесхоза принял участие в акции «Сады памяти». 

    Возле поселкового сквера участники акции высадили еловую аллею. Владимир Солодов отметил важность таких мероприятий, сообщается на официальном сайте Камчатского края. 

    «Безусловно зеленые насаждения, легкие нашей планеты, они важны и в непосредственной близости наших домов. Поэтому я благодарю, что акция проходит в Пионерском сельском поселении, одном из наиболее динамично развивающихся поселений Камчатского края. Поселок во многом задает тон благоустройству, которое мы сейчас по всей территории Камчатского края осуществляем. Очень важно помнить, что благоустройство – это не только асфальтирование дорожек и строительство детских площадок, это и озеленение улиц, скверов, поселков и городов, это очень важно», – отметил глава региона.

    Он добавил, что совместное озеленение вовлекает жителей в благоустройство своих территорий. Глава региона считает, что акция должна стать традиционной. 

    «Для камчатки вопросы сохранения экологии и природы имеют особое значение. Наши жители особенно беспокоятся за сохранение благоприятной экологической среды. Мы гордимся природой камчатского края и поэтому для нас очень важно участвовать в таких мероприятиях. Уверен, что в перспективе Камчатка станет передовым регионом, который будет задавать тенденции сохранения экологии, развития экологического мышления на всей территории России», – сказал Солодов.

    Акция «Сады памяти» приурочена к семьдесят пятой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В скверах и садах населенных пунктов высаживают деревья в память погибших на войне. В этом году в рамках акции было высажено двадцать девять миллионов саженцев по всей России.

    Также Солодов ввел в эксплуатацию новый 12-квартирный дом в селе Никольский на острове Беринга. Вместе с главой Алеутского округа он перерезал символическую красную ленту на входе в дом.

    «Это новое благоустроенное жилье станет для каждого из вас твердым основанием смотреть в будущее с оптимизмом и уверенностью, что мы будем развивать наши родные города и села, что они будут преображаться и станут более привлекательными для молодежи, – сказал Солодов.

    Новый дом построен по проекту, который реализуется в селе Никольском с 2013 года. Всего с помощью сборных конструкций здесь возведены три дома на 12 квартир и два – на 24. Жилье зарекомендовало себя как теплое и удобное. Также эти здания способны выдержать землетрясения силой до 10 баллов – за счет так называемого гибкого фундамента. Строительство еще одного дома в рамках проекта должно быть завершено до зимы.

    «В следующем году мы будем праздновать 280-летие со дня открытия Командорских островов, и эта дата должна быть достойно отмечена. В сентябре мы создадим организационный комитет для того, чтобы хорошо подготовиться и провести это значимое событие, пригласить высоких гостей. Это станет еще одним поводом продолжить благоустройство и развитие наших далеких и теплых с точки зрения атмосферы островов», – добавил глава Камчатского края.


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