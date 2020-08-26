Глава Камчатки присоединился к акции «Сады памяти»

Глава Камчатского края Владимир Солодов вместе с жителями поселка Пионерский, представителями федерального и регионального лесхоза принял участие в акции «Сады памяти».

Возле поселкового сквера участники акции высадили еловую аллею. Владимир Солодов отметил важность таких мероприятий, сообщается на официальном сайте Камчатского края.

«Безусловно зеленые насаждения, легкие нашей планеты, они важны и в непосредственной близости наших домов. Поэтому я благодарю, что акция проходит в Пионерском сельском поселении, одном из наиболее динамично развивающихся поселений Камчатского края. Поселок во многом задает тон благоустройству, которое мы сейчас по всей территории Камчатского края осуществляем. Очень важно помнить, что благоустройство – это не только асфальтирование дорожек и строительство детских площадок, это и озеленение улиц, скверов, поселков и городов, это очень важно», – отметил глава региона.

Он добавил, что совместное озеленение вовлекает жителей в благоустройство своих территорий. Глава региона считает, что акция должна стать традиционной.

«Для камчатки вопросы сохранения экологии и природы имеют особое значение. Наши жители особенно беспокоятся за сохранение благоприятной экологической среды. Мы гордимся природой камчатского края и поэтому для нас очень важно участвовать в таких мероприятиях. Уверен, что в перспективе Камчатка станет передовым регионом, который будет задавать тенденции сохранения экологии, развития экологического мышления на всей территории России», – сказал Солодов.

Акция «Сады памяти» приурочена к семьдесят пятой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В скверах и садах населенных пунктов высаживают деревья в память погибших на войне. В этом году в рамках акции было высажено двадцать девять миллионов саженцев по всей России.

Также Солодов ввел в эксплуатацию новый 12-квартирный дом в селе Никольский на острове Беринга. Вместе с главой Алеутского округа он перерезал символическую красную ленту на входе в дом.

«Это новое благоустроенное жилье станет для каждого из вас твердым основанием смотреть в будущее с оптимизмом и уверенностью, что мы будем развивать наши родные города и села, что они будут преображаться и станут более привлекательными для молодежи, – сказал Солодов.

Новый дом построен по проекту, который реализуется в селе Никольском с 2013 года. Всего с помощью сборных конструкций здесь возведены три дома на 12 квартир и два – на 24. Жилье зарекомендовало себя как теплое и удобное. Также эти здания способны выдержать землетрясения силой до 10 баллов – за счет так называемого гибкого фундамента. Строительство еще одного дома в рамках проекта должно быть завершено до зимы.

«В следующем году мы будем праздновать 280-летие со дня открытия Командорских островов, и эта дата должна быть достойно отмечена. В сентябре мы создадим организационный комитет для того, чтобы хорошо подготовиться и провести это значимое событие, пригласить высоких гостей. Это станет еще одним поводом продолжить благоустройство и развитие наших далеких и теплых с точки зрения атмосферы островов», – добавил глава Камчатского края.