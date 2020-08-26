Стали известны подробности отвода и возвращения Пашаева в деле Ефремова

Представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал подробности отвода Эльмана Пашаева, адвоката Михаила Ефремова в деле о ДТП, и его последующего возвращения.

Добровинский сообщил, что в день отвода Пашаев «зачитывал целый ряд ходатайств, которые очевидно были направлены на затягивание процесса», пытался «отвести судью за то, что она не соглашалась с его ходатайствами», а затем «попросил суд о перерыве на пять минут». После перерыва «Ефремов заявляет об отказе от адвоката», передает «Москва-24».

«Все шито белыми нитками», – приводит слова Добровинского ТАСС.

Добровинский считает отвод адвоката Ефремова и его возвращение попыткой затянуть дело. Он сообщил, что возвращение Пашаева произошло после того, как «представители потерпевших поучили через суд очень важную информацию по делу».

Добровинский предположил, что сторона Ефремова «также знает эту информацию», а «возврат Пашаева стал реакцией» на нее.

Также Добровинский сообщил, что «в отношении Пашаева написано порядка восьми заявлений о якобы совершенных им преступлениях». Заявления касаются «дел его клиентов, которые он вел ранее» и «никакого отношения не имеют к делу Михаила Ефремова».

Об одном из подобных заявлений рассказал сам Пашаев.

По его словам, «фигурант дела трехлетней давности о мошенничестве» утверждает, что передал адвокату «1,5 млн рублей на территории района Арбат и что в этом есть признаки мошенничества». Полиция расследует дело по заявлению некоего Анзора Псунокова, чья жена была привлечена к уголовной ответственности по статье УК «Мошенничество» по заявлению Пашаева.

«Сейчас он пытается мне отомстить, инициировав уголовное дело», – сказал Пашаев, добавив, что требует «очной ставки с Псуноковым и проверки его на полигарфе».

Сам Пашаев «также готов эту проверку пройти».

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Напомним, Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, в конце прошлой недели отказался от услуг своих защитников и заявил, что намерен нанять «других посильнее». В понедельник стало известно, что Пашаев и артист снова заключили соглашение о защите по уголовному делу о ДТП.

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