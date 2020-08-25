Мать 55 детей в Бразилии заподозрили в убийстве мужа с седьмого раза

Бразильский конгрессмен, церковная певица и мать 55 детей Флорделис душ Сантуш де Соуза подозревается в организации убийства своего мужа-проповедника. До этого женщина пыталась убить супруга не менее шести раз.

Мужа Флорделис 42-летнего пастора Андерсона ду Карму застрелили в собственном доме в 2019 году. Убит мужчина был более 30 выстрелами. По словам его жены, он был убит ворами, передает The Guardian.

Однако правоохранительные органы заподозрили женщину в убийстве. По делу были арестованы сначала двое сыновей пастора, а затем еще пятеро детей и одна внучка. Пара воспитывала 55 детей, большая часть из которых приемные.

Сама 59-летняя женщина была избрана в конгресс в 2018 году и не может быть арестована, так как пользуется депутатской неприкосновенностью.

По мнению следствия, мотивом стало недовольство тем, как мужчина распоряжался финансами. Предполагается, что первые попытки убийства политик предпринимала еще в мае 2018 года, когда родственники стали подмешивать мышьяк в пищу пастора. Дети и жена минимум шесть раз пытались убить Андерсона. Они добавляли яд в еду и напитки, пробовали инсценировать ограбление.

Было обнаружено, что одна из дочерей пары искала в интернете информацию о ядах, «цианиде в пище». Сама девушка заявила, что искала сведения об этом из любопытства, чтобы помочь другу, у собаки которого была опухоль.

По мнению полиции, за организацией убийства стоит Флорделис. Не исключено, что скоро политик лишится мандата. Руководство социал-демократической партии решило приостановить ее членство в конгрессе и обдумывает возможность ее исключения из фракции.

Сама Флорделис упорно отрицает свою причастность к убийству.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве супруга, украинского рэпера Энди Картрайта. Перед этим адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа.

По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Кохал предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.