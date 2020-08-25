Названа вероятная причина лесных пожаров в Краснодарском крае

Причиной лесных пожаров в Краснодарском крае могло стать неосторожное обращение туристов с огнем, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Так называемый дикий отдых на побережье присутствует. Люди любят уходить <...> высоко в горы с палатками, чтобы провести время без других людей. И я думаю (следствие, конечно, разберется), что причиной пожара эти самые туристы и явились: неосторожное обращение с огнем», – цитирует ТАСС Кондратьева.

По его словам, пожары не несут угрозы людям и населенным пунктам на Кубани.

Губернатор Краснодарского края подчеркнул, что пожары будут потушены до конца суток.

«Если все будет хорошо, до конца этих суток сможем купировать проблему полностью. <...> Ситуация понемногу улучшается. Можно сказать, что в Туапсинском районе пожар потушен, в Новороссийске и Геленджике пожар локализован. <...> Сегодня до конца суток мы сможем эту ситуацию ликвидировать», – сказал он.

Между поселками Большой и Малый Утриш горит лес, площадь возгорания составила три гектара. Для его ликвидации привлекли авиацию и катера. И. о. мэра Анапы Василий Швец ввел режим ЧС в границах Супсехского сельского округа.

Также в настоящее время пожарные локализовали природный пожар на территории Новороссийска на площади 16 га, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что из кемпингов в окрестностях заповедника «Утриш» началась массовая эвакуация туристов.

Правоохранительные органы проводят проверку сообщений о взимании платы капитанами судов, привлеченных к спасению, за эвакуацию туристов из зоны пожара под Анапой.