Из кемпингов в окрестностях заповедника «Утриш» под Анапой началась массовая эвакуация туристов из-за угрозы лесного пожара, сообщили местные власти.

Всего эвакуируют порядка 1 тыс. человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу муниципального образования. Всех желающих обеспечили водой, чаем и сухпайком, организовали автобусы, чтобы помочь туристам выбраться до близлежащих населенных пунктов.

Пожар на территории государственного заповедника начался в понедельник, фронт составляет до 5 км, площадь активного горения – порядка 3 га.

В субботу на кирпичном заводе города Давлеканово в Башкирии прошел пожар, его площадь достигала 6 тыс. кв. метров.