Площадь пожара на кирпичном заводе в Башкирии достигла 6 тыс. квадратных метров

На кирпичном заводе города Давлеканово в Башкирии начался пожар, его площадь достигла 6 тыс. квадратных метров, сообщили в МЧС.

«22 августа в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре на кирпичном заводе по улице Рабочей в городе Давлеканово», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Площадь пожара составила 6 тыс. квадратных метров, отметили в министерстве. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

На заводе горит крыша одноэтажного кирпичного здания. На место ЧП направили силы и средства МЧС и других экстренных служб, также туда направился глава ГУ МЧС по региону Марат Латыпов.

Пожару присвоили третий ранг сложности.

Накануне в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения завершены.

В Ярославле объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь. К поврежденному от взрыва дому доставлен комплекс «Струна».