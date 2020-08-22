Спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Ярославле завершены

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома после взрыва газа в Ярославле, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.

«Все фамилии [прописанных в доме людей] известны, идентификацию провели, судьба всех [жильцов] также известна. Спасательные работы завершены. Будем сейчас принимать решение по укреплению конструкций [дома]», – приводит слова Бочарова ТАСС.

Начальник ГУ МЧС по региону уточнил, что найдены тела трех погибших.

Он также сообщил, что в результате взрыва повреждения получили 12 квартир, из них шесть полностью разрушены, сохраняется угроза обрушения висящих плит шестого этажа.

Накануне в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Ярославле объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь.