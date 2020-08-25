Начата проверка сообщений о «платной эвакуации» туристов из зоны пожара под Анапой

Правоохранительные органы проводят проверку сообщений о взимании платы капитанами судов, привлеченных к спасению, за эвакуацию туристов из зоны пожара под Анапой.

«Полицией проверяется информация о взимании с граждан, находящихся в зоне пожаров, платы за эвакуацию отдельными капитанами судов, привлекавшихся к спасательным мероприятиям. По итогам проведения необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ОМВД по Анапе в Instagram.

Ранее сообщалось, что из кемпингов в окрестностях заповедника «Утриш» началась массовая эвакуация туристов.

В регионе действуют четыре возгорания лесной подстилки на площади более 35 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Между поселками Большой и Малый Утриш горение достигло трех гектаров, для ликвидации которого задействовали катера и авиацию.