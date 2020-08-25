Пермский край и Роскосмос договорились о расширении сотрудничества

Пермский край и госкорпорация Роскосмос подписали соглашение о развитие ракетно-космической отрасли в Прикамье. Подписи под документом поставили глава Пермского края Дмитрий Махонин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Согласно документу, региональные власти и госкорпорация займутся развитием ракетно-космической отрасли в Прикамье, что позитивно скажется как на социально-экономическом состоянии региона, так и на уровне и качестве жизни жителей Пермского края, сообщается на сайте правительства региона.

Махонин подчеркнул, что соглашение предусматривает расширение промкооперации, сотрудничество в части развития Пермского научно-образовательного центра (НОЦ), а также обучение по программе «Глонасс».

Соглашение охватывает уже имеющиеся сферы сотрудничества и отвечает всем современным вызовам ракетостроительной отрасли Прикамья и России. В частности, сотрудничество региона и Роскосмоса распространяется на сохранение и развитие высокотехнологичных промышленных производств и кадрового потенциала предприятий ГК Роскосмос в Пермском крае – ПАО «Протон-ПМ» и ПАО НПО «Искра».

Кроме того, оно подразумевает развитие инновационной деятельности, реализацию политики импортозамещения и диверсификации производств, популяризацию космической деятельности среди молодого поколения, а также содействие в поддержании социально-политического климата Прикамья. В частности, продолжится развитие приоритетного проекта «Технополис «Новый Звездный», который был инициирован в 2012 году.

Также на форуме «Армия-2020» Пермский край и крупнейший российский оборонный холдинг АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение регламентирует этапы и направления сотрудничества между регионом и концерном и рассчитано на долгосрочную перспективу.

Как пояснил Махонин, речь идет, в частности, о развитии промышленной кооперации между ВКО «Алмаз-Антей» и региональными промышленными предприятиями, а также о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий, гражданских систем навигации, программного обеспечения.

Кроме того, соглашение предусматривает развитие программы диверсификации военно-промышленного комплекса Прикамья для выпуска гражданской продукции и продукции двойного назначения, развитие инновационной деятельности, направленной на производство высокотехнологичной продукции. «Алмаз-Антей» планирует инвестировать в Пермский край, выстраивать сотрудничество с ПНППК, вкладывать в сферу ЖКХ и медоборудование. «Алмаз-Антей» – основной заказчик (через «Авитек») нашего завода им. Дзержинского. Это поможет обеспечить ЗИД заказами и провести его финансовое оздоровление», – резюмировал Махонин.

Благодаря соглашению, в регионе усилится импортозамещающее направление, планируются мероприятия по улучшению экологической обстановки, обеспечению населения качественной и оперативной медицинской помощью.

Ранее президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрием Махониным пообещал решить вопрос строительства испытательной базы для перспективного авиационного двигателя ПД-35.