Совбез Белоруссии принял постановление о мерах по стабилизации обстановки

Совет безопасности Белоруссии зарегистрировал постановление «О мерах по стабилизации обстановки в республике» в национальном реестре правовых актов.

«Название акта – «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь»; вид акта, орган принятия, дата и номер принятия ... – постановление Совета безопасности Республики Беларусь от 24 августа 2020 года №1», – говорится в сообщении портала.

Отмечается, постановление Совбеза было принято 24 августа и включено в национальный реестр 25 августа. Сам текст документа официально будет опубликован в среду, 26 августа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.

Кроме того, Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.

При этом он заявил, что не планирует полностью переводить страну на военное положение и хочет, чтобы граждане «спокойно жили, как это было всегда».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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