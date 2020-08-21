Лукашенко заявил о нежелании вводить военное положение в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не планирует полностью переводить страну на военное положение и хочет, чтобы граждане «спокойно жили, как это было всегда».

На встрече с работниками агрокомбината «Дзержинский» он заявил, что хочет «сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать», передает БелТА.

По мнению Лукашенко, на ситуацию в Белоруссии оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы.

«Я тут никого не запугиваю, но это есть на самом деле. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься», – заявил он.

Глава государства добавил, что не хочет «ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение».

«Это ненормально. Я хочу, чтобы люди спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача – стабилизировать здесь обстановку», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что западные страны пытаются использовать Белоруссию против России. По его словам, Соединенные Штаты спланировали и организовали беспорядки в республике, а европейцы «подыгрывают», но в ближайшее время власти Белоруссии эту проблему решат.

До этого Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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