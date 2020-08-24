Кравчук призвал привлечь к ответственности бывшие власти Украины

Бывшие власти Украины должны нести ответственность за потерю Крыма и развязывание конфликта в Донбассе, заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

На соответствующий вопрос он ответил: «Абсолютно». Он заявил, что «нельзя ни при каких обстоятельствах сказать военным: «Не стреляйте».

Кравчук рассказал, что «общается» с военными. По их словам, «было достаточно сил», чтобы «остановить этот беспорядок», если бы «из Киева было точное и ясное указание», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинское радио».

Напомним, Кравчук также рассказал, при каких условиях Украина может возобновить водоснабжение Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД