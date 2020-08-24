В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения.

Всего в Москве скончались 4753 вирус-положительных пациента.

Накануне сообщалось, что за минувшие сутки умерли десять пациентов с положительным результатом теста.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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