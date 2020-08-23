Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуацию с распространением коронавируса в Москве можно назвать хорошей с точки зрения стабильности, но меры предосторожности необходимо соблюдать, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин также отметил, что ежедневно в Москве выявляется около 700 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализируются от 300 до 400 человек.

«Это говорит о том, что проблема остается по крайней мере до вакцинации. Имею в виду вакцинацию уже от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие», – добавил мэр.

Мэр столицы подчеркнул, что жителям столицы надо как можно быстрее привиться от гриппа, чтобы исключить наложение двух инфекций.

«Во всех поликлиниках будут прививаться, плюс мы работаем с предприятиями, организациями, вся эта массовая вакцинация от гриппа начнется с 1 октября, но уже со следующей недели мы потихоньку начинаем раскатывать этот процесс, потому что исходя из существующей проблемы, связанной с ковидом, от гриппа надо привиться как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций и не утяжелять ситуацию», – заявил он.

Ранее Собянин рассказал о порядке действий при выявлении коронавируса у школьников.

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