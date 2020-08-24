ОСК выбилась из графика строительства подлодок «Варшавянка» для ТОФ

Закладка пятой и шестой дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота задерживается из-за проблем с поставщиками, заявил гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

«Есть несколько проблем на руке наших поставщиков, решение которых тормозит сдачу этих лодок. Если они будут решены, то мы сперва будем пытаться войти в график», – передает РИА «Новости» слова Рахманова на форуме «Армия-2020».

При этом он отметил, работа по подлодкам идет, «металл готовится».

Напомним, в ноябре гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков заявил, что пятую и шестую дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота заложат в 2020 году.

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