В Подмосковье отменили самоизоляцию для пожилых людей

В Московской области отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 No 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности...» пункт 4 (обязывающий соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих ряд хронических заболеваний) признать утратившим силу», – следует из документа на сайте регионального правительства.

Режим самоизоляции для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями был введен в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он распространялся на людей, страдающих сахарным диабетом, астмой, онкологическими и рядом других заболеваний.

По состоянию на 23 августа в Московской области зафиксировано более 67 тыс. случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 50,4 тыс. пациентов, скончались 1,1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что вакцинировать от COVID в Московской области будут в первую очередь медиков, педагогов, людей старшего поколения и находящихся в зоне риска.

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