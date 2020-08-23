Врио губернатора Иркутской области вышел к протестующим у здания правительства

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев встретился с протестующими у здания правительства после того, как неизвестный, встретившийся с чиновником у здания правительства, потребовал «поговорить с народом» в воскресенье.

«Он потребовал поговорить с «народом», при этом вопросы не задал, потому что «не подготовился». Кобзев сказал, что придет на встречу с ним в воскресенье. И сегодня врио губернатора встретился с протестующими», – сообщается на Telegram-канале «Около Байкала».

Отмечается, что во время встречи выяснилось, почему «иркутянин» не задал ни одного вопроса – он оказался вовсе не иркутянином и не владел ситуацией.

Так, в «подловившем» Кобзева на сквере Сперанского опознали профессионального оппозиционера Владимира Смолина, который транзитом в Иркутске представляет движение «За новый социализм».

Сообщается, что Кобзев пришел на встречу, но из-за дождя митингующих пригласили в холл «серого дома», где уже подробно и обстоятельно ответил на вопросы присутствовавших.

«Ни один из предыдущих губернаторов за последние 15 лет, включая Сергея Левченко, не выходил к митингующим», – говорится в сообщении канала.

Кроме того, «организаторы стихийного митинга у дверей областного правительства, видимо, рассчитывали на повторение хабаровского сценария», написано в Telegram-канал «Неколчак».

Отмечается, что «тут и попытка в долгосрочность (выходят второй день), и лозунги «Кобзев, выходи!», позаимствованные у дальневосточных единомышленников. Сообщается, что «никто из лидеров протеста и не рассчитывал на диалог» и на самом деле не был на самом деле к нему готов.

«А Кобзев возьми и выйди», – говорится в сообщении в соцсетях.

Уточняется также, что те, кто захотел услышать ответов от врио губернатора, их получил. «Заряженные» граждане и профессиональные провокаторы остались не у дел, потому что уровень политического диалога в Прибайкалье совсем другой. Второго Хабаровска здесь не будет», – отмечается в сообщении канала.

По мнению автора поста, Кобзев проявил «известную смелость».

«Не имея ответов, провокаторы быстро перешли на оскорбления и попытки вывести врио на эмоцию. Не получилось: организаторы сбежали, а люди, которые вышли, чтобы получить ответы от руководителя региона, получили их от него лично», – подытожено в посте.

Ранее Кобзев представил предвыборную программу в качестве кандидата на пост руководителя региона. Основной упор он решил сделать на том, что жителям региона необходимо обеспечить принципиально новый уровень жизни. Для этого планируется ввести дополнительные меры соцподдержки. В частности – выплата 20 тыс. рублей семьям на первого ребенка. Также будет вестись целенаправленная борьба с бедностью. За четыре года количество жителей региона с низким доходом планируется сократить с 18% до 14%. Кроме того, поставлена задача за четыре года поднять продолжительность жизни в Иркутской области с 69,2 до 70,5 лет и построит в регионе 150 ФАПов до 2024 года и обеспечить их фельдшерами.