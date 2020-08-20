Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев представил предвыборную программу в качестве кандидата на пост руководителя региона.

Кобзев, как и обещал, сделал это во второй половине августа, передает «Ирксиб». В документе обозначены четыре приоритета: благополучие жителей, наведение порядка, эффективная экономика и комфортный регион.

«Эти полгода стали для меня самыми ответственными в жизни, – написал Игорь Кобзев во вступительном слове. – Я вижу все трудности, не решавшиеся годами проблемы. Поэтому свою программу строю не на далеких планах, а на реальных шагах».

Программа предлагает решения для обозначенных проблем, каждое из которых можно оценить в конкретных цифрах. Все проблемы, поставлены в приоритете, который определили сами жители региона на встречах с врио губернатора. В случае победы Игоря Кобзева, люди смогут проконтролировать исполнение его предвыборных обещаний, отмечает издание. По этим данным, реализация большей части обозначенных задач уже начата.

Основной упор Игорь Кобзев делает на том, что жителям региона необходимо обеспечить принципиально новый уровень жизни. Для этого планируется ввести дополнительные меры соцподдержки. В частности – выплата 20 тыс. рублей семьям на первого ребенка. Также будет вестись целенаправленная борьба с бедностью. За четыре года количество жителей региона с низким доходом планируется сократить с 18% до 14%.

Также поставлена задача за четыре года поднять продолжительность жизни в Иркутской области с 69,2 до 70,5 лет. Но благополучие населения немыслимо без эффективной медицинской помощи. Это один из основных запросов жителей Приангарья. Программа Кобзева предполагает строительство 150 ФАПов в территориях региона до 2024 года и обеспечение их фельдшерами.

Напомним, что за несколько месяцев работы врио губернатора смог договориться с несколькими крупными федеральными компаниями по финансированию строительства медицинских учреждений. В результате инвесторы построят и оснастят пять современных инфекционных отделений в совокупности на 210 коек в Шелехове, Братске, Жигалово, Усть-Куте и Тайшете, а в Бодайбо – приобретут для городской больницы компьютерный томограф и возведут для него помещение.

На втором месте после медицины стоит задача обеспечить подрастающее поколение доступным образованием. Так, проблему нехватки мест в детских садах планируют решить уже в 2021 году. До 2022 года в Приангарье построят 17 школ и 16 детсадов.