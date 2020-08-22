В Мали четверо военнослужащих погибли при подрыве автомобиля

В результате взрыва в Мали погибли по меньшей мере четверо солдат малийской армии, один получил ранения, сообщило AFP со ссылкой на источник из числа военных.

«Машина сил быстрого реагирования подорвалась в районе Коро, вблизи границы с Буркина-Фасо. Четверо военнослужащих погибли, один получил серьезное ранение», – передает ТАСС.

Южноафриканская радиостанция SABC отмечает, что захват военными власти в Мали может спровоцировать резкую активизацию действий террористических группировок при одновременной изоляции страны от внешнего мира.

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.

В среду мятежные военные, захватившие власть в Мали, сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов.

Главой созданного мятежниками Национального комитета для спасения народа в Мали стал полковник Ассими Гоита. Военные, совершившие госпереворот в Мали, заявили о намерении назначить «президента переходного периода».