Мятежники в Мали назначили своего лидера

Главой созданного мятежниками Национального комитета для спасения народа в Мали стал полковник Ассими Гоита, передает агентство EFE.

Гоита – один из пяти военных, которые в понедельник утром вышли в национальный телеэфир, чтобы озвучить первое заявление мятежников. Отмечается, что до мятежа Гоита командовал подразделениями спецназа в центральной части Мали, передает РИА «Новости».

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.

Мятежные военные, захватившие власть в Мали, сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов.