Президент Мали объявил об отставке

Арестованный военными президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта сообщил, что уходит в отставку.

В эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения он объявил о «решении сложить свои полномочия, все свои полномочия с этого момента». Кроме того, Кейта сообщил об отставке правительства и роспуске парламента. Он сказал, что не хочет удерживать власть, если из-за этого прольется кровь, передает ТАСС.

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.