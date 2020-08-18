Мятежники в Мали арестовали несколько министров и сына президента

Поднявшие мятеж в Мали военнослужащие арестовали премьер-министра страны Бубу Сиссе и сына президента Карима Кейта, сообщает портал LSI Africa со ссылкой на источники в армии.

Также портал сообщил о вероятном аресте мятежниками малийского министра обороны генерала Ибрахима Дахиру Дембеле, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мятеж в районе столицы Мали Бамако устроила группа высокопоставленных военных, которые установили контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали. Мятежники, предположительно, задержали главу МИД страны Тьебиле Драме, а также похитили министра экономики и финансов Мали Абдулайе Даффе.

Кроме того, поднявшие мятеж военные заявили, что президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта должен 18 августа покинуть страну, если не хочет силового решения проблемы

В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.