Названы организаторы мятежа в Мали

Мятеж в районе столицы Мали Бамако устроила группа высокопоставленных военных, а именно полковники Дьяу и Камара и генерал Шейк Фантамади Дембеле, сообщил портал Maliweb.

При этом портал LSI Африка отмечает, что помимо вышеперечисленных военных, в этом якобы замешан полковник Мама Секу Лелента, передает РИА «Новости».

По данным портала Bamada, группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара, бывшим директором военной школы в Кати, установила контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали.

Мятежники, предположительно, задержали главу МИД страны Тьебиле Драме, а также похитили министра экономики и финансов Мали Абдулайе Даффе.

Кроме того, поднявшие мятеж военные заявили, что президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта должен 18 августа покинуть страну, если не хочет силового решения проблемы, передает «Интерфакс».

Уточняется, что, если глава государства не уедет за рубеж, поднявшие мятеж военнослужащие грозят взять штурмом его резиденцию.При этом портал LSI Африка отмечает, что помимо вышеперечисленных военных, в этом якобы замешан полковник Мама Секу Лелента, передает РИА «Новости».

По данным портала Bamada, группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара, бывшим директором военной школы в Кати, установила контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали.

Мятежники, предположительно, задержали главу МИД страны Тьебиле Драме, а также похитили министра экономики и финансов Мали Абдулайе Даффе.

Кроме того, поднявшие мятеж военные заявили, что президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта должен 18 августа покинуть страну, если не хочет силового решения проблемы, передает «Интерфакс».

Уточняется, что, если глава государства не уедет за рубеж, поднявшие мятеж военнослужащие грозят взять штурмом его резиденцию.

Ранее сообщалось, что военнослужащие, поднявшие мятеж, направляются в столицу Бамако.