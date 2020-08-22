В рамках фестиваля уличного искусства «Культурный код» Челябинск украсили серией муралов

В Челябинске состоялось закрытие фестиваля уличного искусства «Культурный код» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». За три недели художниками было создано 11 муралов (больших граффити), которые украсили фасады жилых домов города.

В церемонии закрытия приняли участие: заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, первая леди Челябинской области Ирина Текслер и глава города Челябинска Наталья Котова. Они поставили символический «знак качества» фестивалю и создали на одном из фасадов общее граффити с помощью трафарета с логотипом проекта «Культурный код», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Фестиваль уличного искусства «Культурный код» стал настоящим событием для Челябинска. 11 ярких муралов украсили город, сделали его современнее. Талантливые художники со всей страны доказали, что граффити – это настоящее, большее искусство. Спасибо им», – прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Участниками фестиваля стали известные российские художники: Филип FI2K и Виталий Царенков (SY) (Санкт-Петербург), Василий Basil LST (Иркутск), Виктория Вейсбрут (Калуга), Павел Orez (Благовещенск), Илья Робе (Московская область), Рустам QBIC (Казань), команда «Слой» (Нижний Новгород), а также Данила Шмелев Shozy, Александр TOR и Дмитрий Левочкин из Москвы.

«Особо хочу отметить, насколько душевно и радушно приняли фестиваль и его участников жители Челябинска: они угощали художников шарлоткой, привозили фрукты с дач и даже, когда испортилась погода, предлагали теплую одежду. Уверен, что район «Академ Риверсайд» отныне станет точкой притяжения творческих людей Челябинской области и новым комфортным местом для отдыха жителей и гостей города», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

В рамках фестиваля проходили онлайн-встречи с иностранными художниками, были организованы прямые эфиры, посвященные вопросам современного искусства, вышел фильм о российском граффити «Культурный код». В будущем у каждого мурала появится информационный стенд с фотографией и описанием работы художника и карта туристического маршрута по району (Калининский район).

Официальные гости церемонии закрытия приняли участие в экскурсии по будущему туристическому маршруту в районе «Академ Риверсайд», которую провели авторы проекта «Культурный код» Ирина Плещева и Дмитрий Левочкин, президент Фонда поддержки и развития современного искусства.

«Интересно, что в этом году участники фестиваля отличись дважды. Так, Виктория Вейсбрут из Калуги стала первой девушкой в России, которая создала мурал на фасаде 20-этажного дома. А Филипп FI2K из Санкт-Петербурга создал самый большой мурал в мире в технике трафарет. Я рад, что фестиваль дает возможность расширять границы в современном искусстве не только в России, но за ее пределами», – поделился Дмитрий Левочкин.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля появились символичные для региона изображения – это верблюд времен Великого Шелкового Пути, который когда-то проходил через Челябинск и портрет физика, академика и основателя Института атомной энергии Курчатова.

«Когда мы делали этот проект в Трехгорке, не ожидали, что он начнет шагать по стране. Вот уже закрыли фестиваль в Челябинске, впереди – Ставрополь и другие города. Я очень признательна президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который поддержал нас, наши дерзость и надежды, дал возможность – а Россия – это страна возможностей – реализоваться как нашим художникам, так и иностранным на территории нашей страны. Ведь культурный код нас всех объединяет», – заверила заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

Напомним, что в марте 2020 года завершился конкурс субъектов на право проведения фестиваля, победителями которого по результатам народного голосования стали Челябинская область – 23,8% от общего количества голосов (141 тыс. 307 голосов), Республика Татарстан – 23,4% (138 тыс. 706 голосов), Ставропольский край – 23% (136 тыс. 440 голосов), Нижегородская область – 21,5% (127 тыс. 20 голосов).

Фестивали в Республике Татарстан, Ставропольском крае и Нижегородской области в связи с эпидемиологической обстановкой перенесены на 2021 год.

Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Фонд поддержки и развития современного искусства и правительство Челябинской области. Фестиваль проходит при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Фонда президентских грантов.