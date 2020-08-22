В рамках фестиваля уличного искусства «Культурный код» Челябинск украсили серией муралов

Взгляд
22 августа, суббота  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»

Атомоход «Ленин» оставил часть своего «мирного атома» у побережья Новой Земли Лев Федосеев/ТАСС
Российские ядерщики взяли на себя новую миссию – ликвидацию последствий ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками. С арктического дна поднимут «фонящие» детали установки атомохода «Ленин». Из-подо льдов извлекут реактор из знаменитой подлодки К-19 и целиком – атомную субмарину К-27, похороненную в Карском море. Но не станет ли сам подъем кораблей причиной радиационного выброса?  Подробности...
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Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста

Программа белорусской оппозиции несовместима с интересами рабочих Виктор Драчев/ТАСС
«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», – заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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В Белоруссии ожил перестроечный евровирус

Игорь Караулов, поэт, публицист
Главный вопрос тут вот какой: можем ли мы стать европейцами сами по себе или всегда будем вынуждены догонять, копировать или действовать под руководством каких-то истинных европейцев. Подробности...

Омским врачам пришлось ходить по минному полю

Евгений Пинелис, врач-реаниматолог, США
Мы сейчас абсолютно ничего не знаем о ситуации с Навальным, что совершенно не мешает очень многим бросаться обвинениями, утверждать что-то, основываясь на абсолютно непроверенных данных, а скорее – слухах. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

СССР выстоял бы и без ленд-лиза

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 21 августа 1945 года, американцы объявили о завершении программы ленд-лиза – безвозмездных (почти) поставок военной техники из США в Европу и Китай. Львиную долю этой программы составила помощь СССР. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    В рамках фестиваля уличного искусства «Культурный код» Челябинск украсили серией муралов

    22 августа 2020, 14:16

    В Челябинске состоялось закрытие фестиваля уличного искусства «Культурный код» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». За три недели художниками было создано 11 муралов (больших граффити), которые украсили фасады жилых домов города.

    В церемонии закрытия приняли участие: заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, первая леди Челябинской области Ирина Текслер и глава города Челябинска Наталья Котова. Они поставили символический «знак качества» фестивалю и создали на одном из фасадов общее граффити с помощью трафарета с логотипом проекта «Культурный код», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Фестиваль уличного искусства «Культурный код» стал настоящим событием для Челябинска. 11 ярких муралов украсили город, сделали  его современнее. Талантливые художники со всей страны доказали, что граффити – это настоящее, большее искусство. Спасибо им», – прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    Участниками фестиваля стали известные российские художники: Филип FI2K и Виталий Царенков (SY) (Санкт-Петербург), Василий Basil LST (Иркутск), Виктория Вейсбрут (Калуга), Павел Orez (Благовещенск), Илья Робе (Московская область), Рустам QBIC (Казань), команда «Слой» (Нижний Новгород), а также Данила Шмелев Shozy, Александр TOR и Дмитрий Левочкин из Москвы.

    «Особо хочу отметить, насколько душевно и радушно приняли фестиваль и его участников жители Челябинска: они угощали художников шарлоткой, привозили фрукты с дач и даже, когда испортилась погода, предлагали теплую одежду. Уверен, что район «Академ Риверсайд» отныне станет точкой притяжения творческих людей Челябинской области и новым комфортным местом для отдыха жителей и гостей города», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

    В рамках фестиваля проходили онлайн-встречи с иностранными художниками, были организованы прямые эфиры, посвященные вопросам современного искусства, вышел фильм о российском граффити «Культурный код». В будущем у каждого мурала появится информационный стенд с фотографией и описанием работы художника и карта туристического маршрута по району (Калининский район).

    Официальные гости церемонии закрытия приняли участие в экскурсии по будущему туристическому маршруту в районе «Академ Риверсайд», которую провели авторы проекта «Культурный код» Ирина Плещева и Дмитрий Левочкин, президент Фонда поддержки и развития современного искусства.

    «Интересно, что в этом году участники фестиваля отличись дважды. Так, Виктория Вейсбрут из Калуги стала первой девушкой в России, которая создала мурал на фасаде 20-этажного дома. А Филипп FI2K из Санкт-Петербурга создал самый большой мурал в мире в технике трафарет. Я рад, что фестиваль дает возможность расширять границы в современном искусстве не только в России, но за ее пределами», – поделился Дмитрий Левочкин.

    Стоит отметить, что в рамках фестиваля появились символичные для региона изображения – это верблюд времен Великого Шелкового Пути, который когда-то проходил через Челябинск и портрет физика, академика и основателя Института атомной энергии Курчатова.

    «Когда мы делали этот проект в Трехгорке, не ожидали, что он начнет шагать по стране. Вот уже закрыли фестиваль в Челябинске, впереди – Ставрополь и другие города. Я очень признательна президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который поддержал нас, наши дерзость и надежды, дал возможность – а Россия – это страна возможностей – реализоваться как нашим художникам, так и иностранным на территории нашей страны. Ведь культурный код нас всех объединяет», – заверила заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

    Напомним, что в марте 2020 года завершился конкурс субъектов на право проведения фестиваля, победителями которого по результатам народного голосования стали Челябинская область – 23,8% от общего количества голосов (141 тыс. 307 голосов), Республика Татарстан – 23,4% (138 тыс. 706 голосов), Ставропольский край – 23% (136 тыс. 440 голосов), Нижегородская область – 21,5% (127 тыс. 20 голосов).

    Фестивали в Республике Татарстан, Ставропольском крае и Нижегородской области в связи с эпидемиологической обстановкой перенесены на 2021 год.

    Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Фонд поддержки и развития современного искусства и правительство Челябинской области. Фестиваль проходит при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Фонда президентских грантов.


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