Политологи объяснили значение забастовок для Лукашенко и оппозиции

«Уличные акции не волнуют Лукашенко, а забастовки вызывают озабоченность», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя новое видеообращение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, в котором она призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.

«Единственное, чего опасается Лукашенко – это забастовок. Уличные акции его не сильно волнуют, а забастовки вызывают озабоченность. Остановят ли свою работу предприятия – это ключевой вопрос. Поэтому оппозиции ничего не остается, кроме как давить на это», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Политолог также отметил стилистическую однообразность в роликах Тихановской. «Она читает текст по суфлеру. Впрочем, от человека, который случайно оказался в политике, никто не ждет больших результатов», – добавил эксперт.

В то же время белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что Тихановская с помощью видеороликов пытается влиять на политические процессы в стране, хотя из Литвы заниматься этим проблематично. «Она рассчитывает, что Лукашенко пойдет на диалог с оппозицией. С его стороны было бы правильным сделать первый шаг, поскольку он называет себя президентом республики», – сказал собеседник.

При этом политолог счел требования Тихановской актуальными. «Несмотря на то, что большую часть протестующих отпустили, а новых задержаний практически нет – под арестом остаются другие заключенные, включая Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. Держать их в клетках неразумно, потому что они не представляют угрозы для безопасности республики», – заключил Болкунец.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение, в котором призвала рабочих белорусских предприятий продолжать и расширять забастовки против «спрятавшейся в дворцах диктатуры».

«Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Забастовки – это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому вас запугивают», – отметила Тихановская.

«Поэтому я прошу вас – продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», – подчеркнула она.

Тихановская напомнила, что цели оппозиции просты – прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы.

Ранее Тихановская в день саммита ЕС выпустила видеообращение и заявила, что призывает европейских лидеров не признавать итоги выборов в Белоруссии.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Напомним, крупнейшие предприятия Белоруссии, в том числе МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ начали создавать Национальный стачечный комитет, его формирование может завершиться в ближайшее время.

Актив Минского тракторного завода на собрании объявил о начале забастовки 17 августа. До этого рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников БелАЗа приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД