Задержан председатель стачкома МАЗа

Главное управление внутренних дел Мингорисполкома (ГУВД) подтвердило задержание председателя стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгения Бохвалова.

«Евгений Бохвалов задержан, мы это подтверждаем, обстоятельства выясняются», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, крупнейшие предприятия Белоруссии, в том числе МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ начали создавать Национальный стачечный комитет, его формирование может завершиться в ближайшее время.

Ранее актив Минского тракторного завода на собрании объявил о начале забастовки с 8.00 17 августа. Сообщалось, что несколько рабочих, ушедших ранее в отпуск за свой счет в знак протеста, были задержаны у проходной завода.

До этого рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.