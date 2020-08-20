Жену Навального пустили к главврачу больницы в Омске

Супругу блогера Алексея Навального Юлию пустили в больницу Омска, она общается с главврачом Александром Мураховским, сообщили в региональном Минздраве.

«Встреча жены Алексея Навального и его представителей в кабинете главного врача БСМП-1», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что состояние Навального «удалось стабилизировать». По его словам, это «осторожный хороший» прогностический признак.

Как сообщил газете ВЗГЛЯД главный врач БСМП №1 Омска Александр Мураховский, супруга Навального проинформирована о состоянии мужа.

«Мы проинформировали ее о текущем состоянии пациента, о всех мероприятиях, которые были проведены с момента поступления больного. Уже во время встречи закончилась телемедицинская консультация с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующихся на токсикологии и реаниматологии. Наши коллеги согласились с выбранной нами тактикой лечения. О результатах этой консультации мы проинформировали Юлию Борисовну», – отметил он.

По его словам, организовано посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

«Результатами встречи супруга Алексея Навального осталась удовлетворена», – заключил врач.

Кроме того, стало известно, что стаканчик, из которого Навальный пил в аэропорту, он получил из рук своего помощника Ильи Пахомова, передает Telegram-канал «Mash».

На видео с камер наблюдений аэропорта Томска видно, что Навальный садится за столик без напитка. Позже помощник приносит ему стаканчик. Таким образом, на стойке никто не мог знать, для кого готовится напиток.

Ранее в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.