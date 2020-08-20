Убившего десятки женщин маньяка заметили в Красноярском крае

Правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве и изнасиловании порядка ста женщин Валерия Андреева, предполагается, что мужчина может находиться в Красноярском крае.

Ориентировка опубликована на сайте регионального УМВД. За информацию о местонахождении подозреваемого губернатор Оренбургской области гарантирует денежную премию в размере 500 тыс. рублей, МВД – в размере 1 млн рублей.

Валерий Николаевич Андреев родился в 1957 году, установлена его причастность к исчезновению восьми женщин. Преступления он совершал с 2006 по 2013 годы. Всего его подозревают в убийствах и изнасилованиях более 100 женщин, передает «Комсомольская правда».

По данным издания, его видели жители Красноярского края.

Приметы Андреева: рост 173 см, возраст 63 года, лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос темный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие. На верхней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку желтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели коронку из желтого металла. На животе имеется шрам после операции (удаление язвы).

Напомним, Андреева объявили в розыск еще в июле 2012 года, о награде за информацию о его местонахождении сообщалось в 2013 году.