Американские СМИ назвали вывод войск США из Германии «подарком Путину»

Вывод американских войск из Германии был «последним подарком» главы Белого дома Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину перед выборами президента США, считает CNN.

Трамп при помощи вывода войск решил наказать Германию, полагает CNN, и приводит посты американского лидера в Twitter, где тот упрекал ФРГ в просрочке выплат по НАТО и закупке энергоносителей у России.

По мнению CNN, могут потребоваться годы на то, чтобы устранить причиненный Трампом Североатлантическому альянсу ущерб.

Решение главы Белого дома раскритиковал руководитель комитета по международным отношениям бундестага Норберт Реттген, заявивший, что вывод войск ослабит НАТО.

Губернатор Баварии Маркус Соедер назвал действия американской стороны серьезным ущербом отношениям между странами, и подчеркнул, что военной выгоды от такого решения нет.

В Кремле, по мнению CNN, такому решению США обрадовались.

«Мы никогда не скрывали, что, [как мы думаем], чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе», – приводятся слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

CNN считает действия Трампа «даром Кремлю», которые не прекращаются.

Ранее Washington Examiner также назвало решение о выводе войск из Германии «подарком Кремлю», который напугал прибалтийские страны.

Эстонский военный атташе в Вашингтоне, капитан ВМС Стэн Сеппер в интервью изданию заявил, что Польша, Литва, Эстония и Латвия находятся ближе всего к Калининграду и являются наиболее «слабым звеном» в обороне НАТО. Он пояснил, что по этой причине минобороны Литвы после новостей о выводе войск из Германии попросило увеличить число американских военных в Прибалтике.

1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

Позже глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию.