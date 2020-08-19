Столтенберг обеспокоился из-за конфликта Турции и Греции в Средиземноморье

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе беседы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил обеспокоенность напряженностью в восточной части Средиземноморья.

Столтенберг призвал к диалогу и деэскалации участвующие в конфликте стороны, передает РИА «Новости». Генсек также напомнил о необходимости соблюдения оружейного эмбарго Ливии всеми членами международного сообщества.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз также обеспокоен напряженностью в восточном Средиземноморье.

«Мы выразили нашу общую озабоченность в связи с напряженностью в Восточном Средиземноморье. Все усилия должны быть предприняты для деэскалации ситуации, она очень опасна. Мы выразили солидарность Греции и Кипру, так как речь идет об их правах. И мы вновь указали, что на внеочередном Совете ЕС в сентябре будем углубленно заниматься нашими отношениями с Турцией», – отметила канцлер.

По ее словам, Германия выступает за возвращение к диалогу по спорным вопросам, касающихся морских границ. Меркель пояснила, что восстановлением диалога между Грецией и Турцией ЕС займется в сентябре.

Ранее в США предложили совместно с Евросоюзом подготовить санкции против Турции из-за «провокационных» действий Анкары в Средиземном море.

В начале августа Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море.

В июле 2019 года Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра. США призвали Турцию отказаться от своих планов. Россия же предложила помощь Турции с геологоразведкой на шельфе Восточного Средиземноморья.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжит добычу газа в водах у Кипра, если Греция не примет предложение о сотрудничестве.

При этом в конце июля Эрдоган в связи с ситуацией вокруг нефтегазовой деятельности Турции в восточном Средиземноморье высказался за временное прекращение такой активности.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом конкуренте Газпрома в Европе, а также о назревающем конфликте за кипрский шельф.