Эксперт: На встрече с Мишустиным Дегтярев показал понимание работы ключевых механизмов региона

«Беседа Мишустина и Дегтярева произвела впечатление рабочей встречи двух профессионалов, которые занимаются своим делом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя итоги состоявшейся встречи премьер-министра России Михаила Мишустина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

«Дегтярев является выпускником Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, которую нередко называют «школой губернаторов». Он человек, не чуждый федеральному центру. И мы видим, что он умеет работать», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«На встрече с главой правительства обсуждались проблемы, которые годами не решались в регионе. Хотя они имеют статус суперактуальных: это инфраструктура, социальная защита и рабочие места», – добавил эксперт.

«Кроме того, Дегтярев доложил Мишустину о ситуации с ценообразованием и тарифами – это важные вопросы, к которым население региона традиционно испытывает максимальную чувствительность. И было заметно, что Дегтярев прекрасно понимает, где он оказался и как работают ключевые механизмы вверенного ему региона», – считает политолог.

«Об этом, кстати, свидетельствую и результаты его работы. В целом беседа главы правительства с врио губернатора произвела впечатление рабочей встречи двух профессионалов, которые занимаются своим делом», – заключил Виктор Потуремский.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку провел встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, на которой обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, выравнивания тарифов и соцзащиты населения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что Мишустин поддержал идею реконструкции дороги Ванино – Советская Гавань в Хабаровском крае. Глава правительства дал поручение начать работы в 2021 году, а в 2022-м завершить их.

Михаил Дегтярев в свою очередь предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке и попросил премьер-министра распространить сниженные энерготарифы на часть районов Хабаровского края, которые не связаны с единой энергосистемой.