«Беларуськалий» продолжил работу на фоне бессрочной забастовки Отдых на юге России подешевел на 20% Мишустин провел встречу с Дегтяревым 18 августа 2020, 09:53 Текст: Евгения Шестак

Глава правительства Михаил Мишустин обсудил с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым вопросы бюджетной обеспеченности, выравнивания тарифов и соцзащиты населения, сообщила пресс-служба регионального правительства. «Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Отмечается, что Мишустин и Дегтярев обсудили вопросы «бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также соцзащиты населения». Также глава правительства поддержал реконструкцию дороги Ванино – Советская Гавань в Хабаровском крае. Мишустин дал поручение начать работы в 2021 году, а в 2022 году завершить их. Ранее Мишустин провел совещание по развитию энергетики и газификации Дальнего Востока.

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