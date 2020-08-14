Мишустин провел совещание по развитию энергетики Дальнего Востока

Взгляд
14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Пролетариат заставил Лукашенко отступить

tut.by
Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Главный товар – это вражда с Россией

Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда тирания падет и восторжествует свобода, на те же самые предприятия, где сейчас собирается недовольный народ, чтобы сказать свое веское «надоело», придут. Туда придут, чтобы эти предприятия закрывать навсегда. Подробности...

Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

Алексей Алешковский, сценарист
Понятно, что все мечтают о свободах, независимых институтах, сменяемости власти и вот этом всём, что считается признаками идеального демократического государства. Но идеалов в России полно, а как их воплотить в реальности? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
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Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 7 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Мишустин провел совещание по развитию энергетики Дальнего Востока

    14 августа 2020, 12:16

    Текст: Евгения Шестак

    Председатель правительства Михаил Мишустин провел совещание по развитию энергетики и газификации Дальнего Востока.

    По видеосвязи в заседании принял участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава кабинета министров поручил до конца года актуализировать и утвердить новые программы газификации регионов ДФО, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

    По его словам, «развивать газовую инфраструктуру нужно с учетом местных особенностей».

    «Несмотря на колоссальные запасы природного газа, 2/3 теплоэлектростанций на Дальнем Востоке до сих пор работают на угле. Уровень здесь газификации заметно ниже среднероссийских показателей. Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для нормальной жизни людей. Запуск новых перспективных проектов – то, что мы ожидаем от ДФО, в том числе в рамках территорий опережающего развития», – подчеркнул Мишустин.

    Глава правительства также сообщил, что относительно энерготарифов «никаких резких скачков в платежах за электричество не ожидается».

    «По бизнесу есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года. При этом вводим дополнительные механизмы, которые позволят лучше и точнее учесть интересы потребителей. Неизменные энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей в ТОРах и Свободном порту», – сообщил он.

    Также он добавил, что для остальных в законе предусмотрены сроки, в течение которых тарифы на электроэнергию будут доведены до уровня экономически обоснованных, например, для предприятий ТЭК и драгоценных камней и металлов – в течение трех лет.

    В ходе совещания Дегтярев поблагодарил главу правительства и министерство энергетики за содействие в реализации проектов на территории Хабаровского края. 

    Врио губернатора края обратил внимание на вопрос последующей эксплуатации участка газопровода «Октябрьский-Комсомольск-на-Амуре», который с 2025 года должен быть законсервирован. Дегтярев предложил передать его в ведение Газпрома, так как именно этой компании предстоит заниматься переподключением потребителей на российский газ. 

    «Ранее данный участок газопровода выпал из поля зрения и в программах развития системы газификации не участвовал. Это ставило под угрозу газоснабжение двух ТЭЦ в Комсомольске-на-Амуре, одной ТЭЦ в Амурске, а также ряд предприятий Комсомольска-на-Амуре, в том числе оборонного комплекса, которые выполняют крупный госзаказ», – отметил Дегтярев. 

    Напомним, в четверг Мишустин прибыл в Анадырь, где началась его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. За неделю премьер планирует посетить четыре региона – Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.


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