Центр Гамалеи раскрыл порядок пострегистрационных исследований вакцины от COVID

Параметры иммунного ответа вакцины от коронавируса на пострегистрационном этапе исследований планируется проверить на 2 тыс. человек, а на 28 тыс. добровольцев будет отслеживаться эпидемиологическая эффективность, заявил замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«Один из рабочих вариантов подразумевает, что две тысячи человек участвуют в клинических испытаниях по оценке параметров иммуногенности, а 28 тысяч добровольцев участвуют в наблюдательном исследовании для оценки эпидемиологической эффективности. В настоящий момент мы еще дорабатываем протокол, чтобы он соответствовал всем нормам, в том числе международным», – передает РИА «Новости» слова Логунова.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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