Лукашенко назвал условие проведения новых выборов

Президентские выборы в Белоруссии могут пройти после принятия на референдуме новой конституции, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом МЗКТ.

«Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти», – передает слова Лукашенко

РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявил, что уже ведется работа над третьим вариантом новой конституции. «Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу», – сказал он.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать.

В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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