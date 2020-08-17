Инфекционист оспорил эффективность изоляции

Строгая изоляция в России не привела к значимому снижению распространения коронавируса, поэтому нужно или ждать появления эффективной вакцины или смириться с тем, что придется жить с вирусом, заявил бывший главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев.

«Мы видим, что госпитализация сокращается. Количество зараженных уменьшается, но очень медленно. Это является проблемой. Как можно бороться? Строгая изоляция – проходили, видим, что достичь положительного результата, элиминации вируса не удается», – передает «Интерфакс» его слова.

Малышев добавил, что методов борьбы с коронавирусом в дальнейшем не так много – «надо или дождаться появления эффективной вакцины, или это означает, что мы будем жить с коронавирусом и дальше».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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