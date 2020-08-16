Премьер Чехии призвал к «бархатной революции» в Белоруссии

Евросоюз должен побудить жителей Белоруссии к действиям, подобным «бархатной революции» 1989 года, после которой пал тоталитарный режим в Чехословакии, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

«В Белоруссии не должно происходить того, что произошло с нами в 1968 году. Европейский союз должен действовать», – заявил Бабиш в своем Twitter.

Уточняется, что 1968 год – ввод войск в Чехословакию, также известный как операция «Дунай» или вторжение – ввод войск Варшавского договора (кроме Румынии) в Чехословакию, передает «Коммерсант».

«Они должны побудить жителей Белоруссии не бояться претворять в жизнь модель «бархатной революции» ноября 1989 года», – добавил он.

«Бархатная революция» – серия мирных гражданских протестов в Чехословакии в ноябре-декабре 1989 года. Привела к сравнительно быстрому отстранению от власти коммунистической партии и организованному демонтажу социалистического строя ЧССР.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».