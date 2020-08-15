Минздрав сообщил о начале производства вакцины от коронавируса

Производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи, началось в России, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В министерстве сообщили, что «начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи», передает ТАСС.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава следует, что российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург предположил, что необходимое для россиян количество вакцины от нового коронавируса можно будет произвести за 9-12 месяцев.