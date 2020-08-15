Россию запланировали полностью обеспечить вакциной от COVID за год

Необходимое для россиян количество вакцины от нового коронавируса можно будет произвести за 9-12 месяцев, предположил глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что важно понимать, «когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны» в вакцине. Он выразил надежду, что это произойдет в течение 9-12 месяцев, передает ТАСС.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Глава государства также сообщил, что одна из его дочерей поучаствовала в эксперименте и сделала прививку от коронавируса.

Из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава следует, что российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.