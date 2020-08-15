США после «вопиющих неудач» СБ ООН захотели вернуть санкции против Ирана

США приступят к запуску процедуры возвращения санкций ООН в отношении Ирана, заявила американский постпред Келли Крафт.

Она заявила, что в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231 «у США есть все права на то, чтобы инициировать процедуру возвращения действовавших ранее пунктов» резолюций Совбеза о санкциях. Вашингтон «в предстоящие дни» планирует «добиваться выполнения своего намерения не останавливаться ни перед чем для продления оружейного эмбарго».

Крафт заявила, что американская политика «по достижению мира на Ближнем Востоке выдержит вопиющие неудачи» СБ ООН, передает ТАСС.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что «результаты голосования в СБ ООН по вопросу эмбарго на поставки оружия Ирану еще раз свидетельствуют об изоляции США».

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что глава российского государства Владимир Путин «предложил провести онлайн-встречу глав стран-постоянных членов СБ ООН, а также Германии и Ирана, чтобы наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации по этой теме». Небензя призвал «партнеров внимательно рассмотреть это предложение».

«В противном случае мы можем увидеть дальнейшее наращивание напряженности с возрастающим риском конфликта. Этого нужно избежать», – сказал Небензя, заявив о готовности Москвы «к конструктивной работе со всеми вовлеченными сторонами, чтобы вывести ситуацию из опасного русла».

Он выразил уверенность, что «есть альтернатива угрозам и шантажу, конфронтации и принуждению». По его словам, «общеприемлемое решение заключается в совместных действиях с учетом законных интересов безопасности всех региональных игроков».

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что «попытка США продлить иранское оружейное эмбарго с треском провалилась». Он посоветовал «не следует слишком драматизировать», напомнив, что «до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило».

«Не произойдет и сейчас», – заявил он.

Разрушение иранской сделки лишь даст Тегерану разрешение на создания ядерного оружия, считает постоянный представитель Франции при ООН Николя де ла Ривьер. Он заявил, что сделка с Ираном «работала лучше, чем предполагалось», только она «сдерживает ядерные амбиции» Ирана.

Напомним, Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали Россия и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

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