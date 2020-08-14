Рошаль заявил о готовности сделать прививку от COVID-19

О своей готовности сделать прививку от коронавирусной инфекции заявил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.

«Я думаю, да», - сказал Рошаль РИА «Новости», отвечая на вопрос, планирует ли он сделать прививку от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко также заявил, что планирует сделать себе прививку от коронавируса в августе.

На ваш взгляд В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку? Да

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Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин сообщил, что одна из его дочерей поучаствовала в эксперименте и сделала прививку от коронавируса.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.